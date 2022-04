A Lamezia Terme una nuova area destinata ai più piccoli

l’iniziativa

LAMEZIA TERME L’area prescelta è quella che qualifica in senso ambientale e sostenibile la città di Lamezia Terme, un vero e proprio polmone verde dove è possibile godere della natura e delle suggestioni positive regalate da un ambiente curato ed incontaminato. Il parco “Dossi Comuni”, pineta forestale a ridosso della città della Piana, si arricchisce ora di un nuovo luogo di accoglienza ed intrattenimento, un’area giochi inclusiva destinata ai bambini che sarà inaugurata e benedetta lunedì 18 aprile alle 10.30. L’area attrezzata nasce grazie al concomitante impegno di più soggetti con la A.S.D. Dragongoal, rappresentata da Felice Costanzo, che per raggiungere l’obiettivo ha organizzato una raccolta fondi con la partita di calcio “Un goal per un sorriso” torneo fra le vecchie glorie del calcio calabrese e la nazionale attori 1971. La partita è peraltro coincisa con il ‘1° Trofeo Memorial Raffaele Armando’ fondatore dell’attuale società commerciale Raffaele S.p.a..

«Iniziare a costruire qualcosa di nuovo e di migliore»

Il richiamo, declinato durante l’iniziativa, è stato proprio alla testimonianza di Armando Raffaele verso quella responsabilità sociale dell’impresa che è un valore costituzionalmente indicato: «Se abbiamo l’immaginazione, la forza di sognare il futuro, allora abbiamo anche la responsabilità di realizzare quel sogno e siamo liberi di scegliere se, rimanere legati al passato, oppure, iniziare a costruire qualcosa di nuovo e di migliore. La responsabilità è una delle forze più potenti a disposizione dell’uomo, oltreché l’unica strada buona per dare un senso più profondo alla vita ed al lavoro che ovviamente ne è parte integrante».





Il concomitante impegno di più soggetti ed il richiamo ideale e concreto alla responsabilità sociale delle imprese ha dunque dato vita ad un percorso che porta in dotazione al Parco Dossi Comuni un’ulteriore attrattiva aperta a tutti ma principalmente dedicata ai più piccoli a cui fornire anche testimonianze di vita e di impegno. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Diocesi di Lamezia Terme, dall’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Paolo Mascaro, dall’amministrazione provinciale e dal Consiglio regionale della Calabria e resa possibile con il concorso delle associazioni Unitalsi, il Girasole, ConfCommercio Lamezia. Società sponsor sono state la Banca BPER, Pronto Hobby Brico e Ce.Si.R. Alla Cooperativa Malgrado Tutto ed alla sua nota disponibilità per i servizi resi nella Città di Lamezia Terme, è stata espressa gratitudine per il generoso coinvolgimento nel progetto.