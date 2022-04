Donato non arretra: «Catanzaro deve rientrare in una logica di sistema»

La polemica

CATANZARO «Catanzaro dovrebbe rientrare in un ragionamento di sistema finalmente dando lustro a questa città». Lo ha detto il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato, a a margine di un confronto con gli altri candidati sindaco, con riferimento alle polemiche nate dopo dopo che il comitato elettorale di Donato aveva sollevato il tema dello sdoppiamento istituzionale regionale tra Catanzaro e Reggio Calabria. «Il problema – ha affermato Donato – è abbastanza banale: io sono attento a tutti i progetti di sistema. In un progetto di sistema oggi viviamo in una condizione per la quale a Cosenza è stata lasciata una provincia grande, Reggio Calabria ha ottenuto la città metropolitana probabilmente senza meritarlo, mentre l’istmo è stato frazionato in tre parti determinando una grande condizione di povertà: penso che Catanzaro dovrebbe rientrare in un ragionamento di sistema finalmente dando lustro a questa città. Siccome mi propongo di rappresentare questa città, ovviamente – ha proseguito il candidato sindaco – non posso rappresentare Reggio Calabria. Chi si sente di rappresentare Reggio Calabria può andare a Reggio e dirlo». (c. a.)