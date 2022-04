Investito dalle fiamme mentre ripulisce il suo giardino. Grave 33enne a Rossano

La vicenda

CORIGLIANO ROSSANO È rimasto gravemente ustionato mentre era intento a ripulire il suo giardino a Rossano. L’incidente ha coinvolto un 33enne che per le gravi ferite riportate è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Brindisi.

In particolare da quanto si è appreso, l’uomo avrebbe accesso sabato mattina un fuoco per ripulire il terreno di sua proprietà in località Petraro di Rossano, quando è stato investito dalle fiamme. Subito dopo l’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato all’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Qui i sanitari hanno prestato le prime cure, ma per la gravità del suo quadro clinico, hanno disposto l’immediato trasferimento nelle struttura specialistica pugliese.