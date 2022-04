Sanità, Giancarlo Greco nominato vicepresidente nazionale di Unimpresa

la nomina

CARIATI Il 4 aprile Giancarlo Greco è stato nominato vicepresidente di Unimpresa nazionale Sanità e welfare, la più importante realtà associativa che dà voce alle micro, piccole e medie imprese italiane. Un calabrese, per la prima volta in Unimpresa, ha così finalmente la possibilità di sedere da protagonista con potere di rappresentanza ai più importanti tavoli istituzionali nazionali, mettendo a disposizione di tutte le imprese associate le competenze acquisite sul campo.

Esprimendo soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, Greco coglie l’occasione per ringraziare la presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara per le parole di stima ed apprezzamento rivolte al suo indirizzo. «Con l’ingresso di Giancarlo Greco – ha detto la Presidente Ferraro – la squadra di Unimpresa diventa ancora più forte e attrezzata per le sfide del prossimo futuro. Prosegue il percorso di crescita della nostra associazione capace di individuare e, allo stesso tempo, di attrarre eccellenze nel campo delle professioni e dell’imprenditoria. Il nostro obiettivo è avere sempre più qualità e competenze per poter assistere e accompagnare al meglio le nostre associate, le federazioni e i territori».