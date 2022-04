Cosenza, l’Asp istituisce la Consulta dei consultori familiari

l’iniziativa

COSENZA L’Asp di Cosenza ha istituito la Consulta dei consultori familiari. L’Azienda, in una delibera dello scorso 14 aprile, ha indetto una manifestazione di interesse da parte delle associazioni «ai fini dell’istituzione della Consulta dei consultori familiari dell’Asp». Nell’atto si invitano le associazioni di volontariato «a presentare istanza per valutare l’ammissione alle associazioni da inserire nella Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera». «L’istituzione della Consulta – ricorda Rubens Curia – era stata chiesta da Comunità competente ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie in un Documento inviato, tramite Pec, il 24 febbraio 2022. Il documento era stato sottoscritto da 92 Associazioni, Ordini dei Medici, Comitati. È il primo passo importante – continua Curia – di un viaggio per porre al Centro della sanità territoriale il Pomi, gli screening oncologici, le fragilità e tutto ciò che abbiamo scritto nella lettera aperta. La partecipazione delle associazioni è un dono che management sensibili accolgono».

La Regina: «Contenti di aver dato risposta a una sollecitazione dell’associazionismo»

«Siamo contenti di aver dato risposta ad una sollecitazione arrivata dal mondo dell’associazionismo – commenta al Corriere della Calabria il commissario dell’Asp Vincenzo La Regina –. Ringrazio Comunità competente e insieme stiamo restituendo ai cittadini la medicina del territorio». (redazione@corrierecal.it)