Barca a vela finisce contro gli scogli a Villa, salvate tre persone

Il soccorso

VILLA SAN GIOVANNI Tre persone sono state tratte in salvo al largo di Villa San Giovanni. L’equipaggio era a bordo di una barca a vela che, a causa del mare grosso e del forte vento, si è incagliata sugli scogli in prossimità del porticciolo di Cannitello.

Ad intervenire, attorno alle 17,10 circa un’unità della capitaneria di Porto e una squadra dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria del distaccamento di Villa San Giovanni. Le tre persone, di nazionalità Belga, alquanto provate dalla disavventura, risultano in buono stato di salute.