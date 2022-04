Acqua e rifiuti, il commissario sarà Bruno Gualtieri

la nomina

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel punto stampa annunciato per questa mattina al decimo piano della Cittadella regionale, ha annunciato il nome del commissario dell’Ato, la nuova multiutility per la gestione del sistema idrico e dei rifiuti. Si tratta di Bruno Gualtieri, già manager della Regione Calabria e, più di recente, dirigente del settore Ambiente al Comune di Catanzaro. Laureatosi in Ingegneria civile al Politecnico di Milano, Gualtieri è stato dirigente del dipartimento politiche dell’ambiente della Regione Calabria dal 2010 al 2015. Nell’ambito di questa funzione ha ricoperto anche il ruolo di Autorità regionale ambientale e di Autorità competente per la Regione per i procedimenti Via-Vas-Ippc. In precedenza ha ricoperto vari incarichi dirigenziali in Regione ed è stato dirigente nell’Ufficio del commissario delegato all’emergenza ambientale in Calabria.