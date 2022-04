Morta dopo il ricovero a Cosenza, la Procura di Castrovillari apre un fascicolo

le indagini

CASTROVILLARI La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo sulla morte di Maria Malatacca, 36enne di Spezzano Albanese morta nei giorni scorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Atto dovuto, in attesa che il risultato dell’autopsia dia risposte concrete sulla vicenda. La donna si era recata, nella notte tra il 18 e il 19 aprile, al Pronto soccorso di Castrovillari assieme alla figlia di tre anni. Entrambe erano risultate positive al Covid; nel giro di poche ore, però, le loro condizioni erano peggiorate rapidamente, al punto da consigliare il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza (dove la piccola si trova ancora in coma farmacologico). Le cause della morte della giovane madre rimangono, tuttavia, un mistero al quale l’inchiesta della Procura del Pollino si propone di trovare una soluzione. Nel registro delle notizie di reato è stato, al momento, iscritto un medico in servizio al Pronto soccorso di Castrovillari. Fatale per Malatacca sarebbe stato un edema cerebrale. Si attende, tra l’altro, l’esito degli esami tossicologici sui campioni di sangue e tessuti trasmessi nei giorni scorsi al Centro Veleni di Pavia.