Sociale e legalità, a Catanzaro si presenta la rete per l’inclusione per giovani di area penale

l’iniziativa

CATANZARO Costruire percorsi di inclusione sociale e riabilitazione attraverso attività di formazione al lavoro per circa 200 giovani di età compresa fra 16 e 24 anni in situazioni di “conflitto con la legge” che si trovino a piede libero o detenuti. Questo l’obiettivo del progetto “Una rete per l’inclusione” realizzato da un consorzio di enti del Terzo Settore, sotto la direzione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, attraverso interventi mirati in cinque regioni con il coinvolgimento di enti del privato sociale e imprese. Il progetto, finanziato dal Pon Legalità del Ministero dell’Interno con fondi Europei e che si svolgerà in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, prevede la realizzazione di tirocini formativi della durata di sei mesi uniti a percorsi di accompagnamento e tutorato personalizzati, con il supporto della Regione Calabria e il coinvolgimento di oltre 40 aziende calabresi. Il progetto sarà presentato giorno 27 aprile alle ore 12 a Bari, presso l’Auditorium del Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro (via Francesco Paglia 45). Parteciperanno alla presentazione: Isabella Mastropasqua, direttrice del Centro Giustizia Minorile, Pasquale Calabrese, Farimpresa Locri, Rosangela Catizzone, Istituto Don Calabria, Giancarlo Rafele, Legacoop Sociale Calabria, n rappresentante dell’amministrazione regionale e un rappresentante di Confindustria Giovani