Vaccini e cure domiciliari, webconference della Regione con esperti e medici di famiglia

lotta al covid 19

CATANZARO “Il Dipartimento sta lavorando assiduamente, in collaborazione con il Gruppo tecnico, con l’obiettivo di mettere in campo tutte le misure necessarie per il contrasto al Covid”. Lo ha detto il dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute, Iole Fantozzi, intervenendo oggi alla webconference sul tema “Vaccini e cure domiciliari. Cosa c’è da sapere?”, promossa dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi socio sanitari della Regione Calabria insieme al Gruppo tecnico regionale emergenza Covid-19. Alla webconference, coordinata da Andrea Bruni del Gruppo tecnico emergenza Covid regionale, è intervenuto anche il presidente della Regione e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto (leggi qui https://www.corrieredellacalabria.it/2022/04/23/occhiuto-programma-operativo-al-prossimo-tavolo-adduce-sulle-vaccinazioni-abbiamo-un-po-frenato/): hanno poi relazionato Carmelo Nobile, professore ordinario di Igiene alle Università Magna Graecia di Catanzaro e Unical di Cosenza, Carlo Torti, professore ordinario Malattie infettive e tropicali all’Umg, Enrico Trecarichi, professore associato Malattie infettive e tropicali all’Umg, e Alessandro Russo, professore associato Malattie infettive e tropicali all’Umg. Al termine della riunione Bruni ha affermato che “si è trattato di un evento molto importante perché, oltre ad essere servito per dare informazioni nel merito della somministrazione della quarta dose dei vaccini e delle terapie domiciliari, è stato utile per dare indicazioni su come individuare i pazienti fortemente immunocompromessi, prospettando un percorso a loro dedicato potenziando le somministrazione degli anticorpi pre esposizione. È stato un vero momento di confronto di idee, proposte e approfondimenti rispetto a una serie di tematiche come le cure precoci e domiciliari, la somministrazione e la prescrizione degli antivirali contro il Covid, nonché delle problematiche legate alla interazione farmacologica di queste molecole. In tal senso per facilitare la prescrizione da parte dei medici di famiglia è stato deciso di elaborare delle linee guida con delle indicazioni specifiche di comportamento”. Il professor Nobile ha parlato dell’importanza delle vaccinazioni, entrando nello specifico della quarta dose. Il professor Torti, invece, ha fornito le indicazioni terapeutiche rispetto al farmaco antivirale Covid Paxlovid spiegando quando è necessario inviare i pazienti ai centri ospedalieri. Il professor Trecarichi ha relazionato nel merito delle terapie di supporto domiciliare per i pazienti asintomatici o con sintomi lievi. Il professor Russo, infine, ha spiegato le indicazioni per il ricovero ospedaliero, i valori di allarme e il modo di utilizzo del saturimetro. In conclusione si è stabilito anche che la Regione Calabria attiverà un indirizzo di posta elettronica attraverso la quale i medici potranno segnalare tutte le problematiche che emergeranno, e che avvierà una campagna d’informazione per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione.