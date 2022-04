Francia alle urne, exit poll dal Belgio: «Macron in vantaggio su Le Pen»

eliseo 2022

PARIGI Macron verso la rielezione in Francia. Almeno secondo quattro sondaggi d’opinione condotti oggi da quattro istituti francesi e citati da La Libre Belgique, mentre in Francia le operazioni di voto sono ancora in corso.

Il presidente uscente, secondo questi sondaggi, sarebbe nettamente in vantaggio con il 55-58% delle preferenze, mentre la sfidante Marine Le Pen raccoglierebbe tra il 42 e il 45% dei voti.

È stata del 63,23% l’affluenza registrata alle ore 17 nel voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Si tratta di oltre oltre due punti in meno rispetto al 2017: è quanto riferisce il ministero dell’Interno della Francia.

Sono circa 48,7 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere fra il presidente uscente Macron e la leader di estrema destra Le Pen. Macron è favorito per un secondo mandato ma mai prima d’ora l’estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile elezione all’Eliseo.