Ucraina, in Calabria dal Terzo settore 4mila posti per i profughi

ROMA Mentre si apprestano a superare quota centomila i profughi ucraini entrati in Italia dall’inizio della guerra (erano 99.788 alle 8 di questa mattina secondo la rilevazione del Viminale) si è chiusa la raccolta delle manifestazioni di interesse rivolta al Terzo settore per l’accoglienza diffusa: sulla piattaforma della Protezione civile sono arrivate offerte per oltre 26mila posti, a fronte di 15mila attivabili secondo il decreto legge che ha stanziato i fondi per l’ospitalità di chi fugge dal Paese invaso dai russi. E la Calabria – assieme al Sud – si dimostra terra aperta all’accoglienza dei profughi, piazzandosi al secondo posto per il numero di posti disponibili.

Un contributo di 33 euro al giorno per ogni profugo ospitato

Complessivamente ci sono 142 milioni di euro destinati a questo scopo e ogni associazione che vincerà il bando – entro dieci giorni saranno selezionate da una commissione di valutazione – prenderà un contributo pari a 33 euro al giorno per ogni profugo ospitato. Ci sono altre due tipologie di ospitalità: quella presso i centri Cas e Sai del ministero dell’Interno e l’autonoma sistemazione presso famiglie o conoscenti; in quest’ultimo caso – che copre la maggior parte degli arrivi – gli ucraini, previa richiesta di protezione temporanea, riceveranno un contributo di 300 euro mensili per un massimo di tre mesi e di 150 euro per i minori. La presentazione delle domande per accedere a questi contributi avverrà attraverso un’apposita piattaforma che verrà attivata nella prossima settimana dalla Protezione civile. Intanto, sulla piattaforma dedicata al Terzo settore, online dall’11 aprile e chiusa venerdì scorso alle 18, risultano caricate 48 offerte, per un totale di 26.412 posti messi a disposizione. «Seppure con la cautela necessaria di fronte a dati ancora provvisori – spiega il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio – possiamo dire con soddisfazione che si è manifestata una straordinaria partecipazione, in soli dieci giorni, del Terzo settore e del Privato sociale».

Dalla Calabria manifestazione di interesse per oltre 4mila posti

Il grosso delle manifestazioni di interesse sono arrivate da regioni meridionali: in testa la Campania con il 16% del totale (4.311 posti), seguita dalla Calabria con il 15% (4.043 posti), dal Lazio sempre col 15% (4.023 posti) e dalla Sicilia con il 12% (3.055). Tra le tipologie di ospitalità offerta sono 16.246 i posti in appartamento, il 61% del totale e 6.139 i posti per l’ospitalità in famiglia, il 24% circa del totale. Il possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte delle associazioni che hanno presentato le offerte sarà verificato dalla Commissione di valutazione, istituita dal capo Dipartimento e composta da rappresentanti del Dipartimento, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Conferenza delle Regioni e dall’Anci. Gli esiti delle verifiche, che saranno pubblicati entro 10 giorni, permetteranno di avere il reale numero complessivo di posti da poter utilizzare e di sottoscrivere apposite convenzioni nazionali con gli enti e le associazioni individuate, convenzioni che regoleranno anche le modalità di accesso ai contributi per offrire alloggio, vitto, beni e servizi di prima necessità, accompagnamento all’integrazione e per gli aspetti amministrativi e gestionali dell’accoglienza. (Ansa)