Cosenza, svelata la statua in bronzo dedicata a Giacomo Mancini – VIDEO e FOTO

l’inaugurazione

COSENZA L’inaugurazione questa mattina. La statua in bronzo dedicata a Giacomo Mancini, ex sindaco di Cosenza, è stata svelata. L’opera installata sull’isola pedonale della città, è stata posizionata davanti a piazza dei Bruzi. A realizzarla, il maestro Domenico Sepe grazie al contributo volontario di amiche e amici, estimatrici ed estimatori del “Leone socialista”. Prezioso anche il contributo offerto dall’amministrazione comunale di Cosenza che ha garantito la propria convinta collaborazione per la posa, l’illuminazione dell’opera. Nel giorno della Liberazione, Giacomo Mancini torna tra la sua gente.