la celebrazione

CATANZARO «Che sia un 25 aprile di memoria e di speranza. Memoria per la ricorrenza della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Speranza per la fine delle ostilità in Ucraina e per l’avvio del processo di pace. Libertà e democrazia sono valori universali che vanno difesi quotidianamente». Così su twitter il presidente della Regione Roberto Occhiuto.