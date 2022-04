Regione, a Moroni la reggenza della Stazione unica appaltante

dalla cittadella

CATANZARO Claudio Moroni, dirigente generale del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione, ha assunto l’incarico di dirigente generale ad interim della Stazione unica appaltante. Lo ha stabilità la Giunta regionale in una delle ultime sedute: oggi è arrivato il decreto di conferimento dell’incarico da parte del governatore Roberto Occhiuto. L’interim a Moroni è motivato, da parte dell’esecutivo Occhiuto, dalla necessità di «assicurare il funzionamento e la continuità amministrativa» della Stazione unica appaltante dopo il pensionamento del precedente dg, Mario Donato: Moroni, dirigente esterno della Regione, resterà alla guida della Sua «nelle more dell’espletamento delle procedure di legge per l’individuazione del dirigente titolare», che sarà designato all’esito del procedimento avviato dalla Giunta nei giorni scorsi con la pubblicazione per la selezione del futuro dg (leggi qui). (redazione@corrierecal.it)