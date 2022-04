Francesco Renga torna in Calabria, a Rocca Imperiale e Savelli le date del tour

le date

ROCCA IMPERIALE Francesco Renga torna in Calabria con due concerti. Il 16 agosto sarà a Savelli, il 17 agosto sarà a Rocca Imperiale.

Terrà ben due concerti in Calabria, Francesco Renga. Il cantante di Udine ha infatti annunciato nelle ultime ore le nuove date del tour “Estate 2022”, una serie di tappe che lo vedranno in giro per l’Italia, prima del preannunciato “Insieme tour” che lo porterà sui più importanti palcoscenici italiani nel prossimo autunno. Francesco Renga sarà quest’estate in Calabria: una prima data sarà il 16 agosto al Campo sportivo di Savelli, mentre la seconda sarà il giorno successivo, il 17 agosto, all’Arena del mare di Rocca Imperiale.

Nel corso delle sue esibizioni, Renga non potrà fare a meno di proporre al suo pubblico i tanti singoli che nel passato gli hanno portato fortuna, da “Raccontami”, Premio della critica a Sanremo 2001, a “La tua bellezza”, presentato a Sanremo nel 2012 e “Angelo” che nel 2005 gli valse la vittoria proprio sul palcoscenico dell’Ariston, passando attraverso alcune delle sue più belle pagine in musica: “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Favole”, “Mai così”, “Ancora di lei”, “Dove il mondo non c’è più”, tutti brani del canzoniere di Renga che uniscono come pochi energia e melodia, potenza espressiva e grande immediatezza melodica.

I biglietti per entrambi i concerti potranno essere acquistati attraverso le consuete prevendite e a partire dalle ore 18.00 di oggi, giovedì 28 aprile, sui circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.