Mercato immobiliare, in Calabria alta l’offerta di trilocali: quasi assente il monolocale

lo studio

ROMA «Nelle grandi città italiane l’analisi dell’offerta di immobili, realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferita a gennaio 2022 – si legge in una nota – evidenzia che la tipologia più presente sul mercato è il trilocale, con il 33,1%, a seguire il quattro locali con il 24,2% ed i bilocali con il 24,0%. In aumento, rispetto a luglio 2021, la percentuale di monolocali, mentre è in calo quella di offerta di trilocali e quattro locali, molto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla». Il quadro emerso invece dall’analisi delle città calabresi evidenzia che la tipologia di immobile più presente sul mercato è il trilocale a Crotone, con una percentuale del 52,9%, e a Cosenza con il 41%; sempre in queste due province è assente l’offerta di monolocali che è presente, anche se in percentuale minima, a Catanzaro (1,7%) e a Reggio Calabria (0,5%). Monolocale e bilocale sono sicuramente il tipo di abitazione meno richiesta in Calabria, sintomo del fatto che il mercato immobiliare rispecchia il modo di vivere in società anche dopo l’indipendenza economica: in Calabria è ancora forte il trend dei giovani che restano nel nucleo familiare anche dopo aver terminato gli studi e aver intrapreso una vita professionale.

I dati calabresi

La situazione rilevata dall’analisi del Gruppo Tecnocasa negli altri comuni italiani: Bari è la città in cui si è registrato il maggiore incremento di monolocali e bilocali. Roma è la città dove è più elevata la percentuale di trilocali presente sul mercato (39,4%). A Bologna e Genova invece c’è una maggiore concentrazione sul quattro locali rispettivamente con 31,5% e 38,2%. A Milano è il bilocale ad essere più presente (43,0%).