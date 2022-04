Missili su Kiev durante la visita del segretario Onu Guterres in Ucraina

il diario della guerra

“L’attacco a Kiev mi ha sconvolto”: lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, intercettato dalla tv portoghese Rtp, subito dopo l’attacco con missili sulla capitale ucraina, commesso proprio durante la sua missione per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo un portavoce dei servizi di emergenza uno dei missili lanciati su Kiev durante la conferenza stampa del segretario generale dell’Onu Guterres e del presidente ucraino Zelensky ha colpito un edificio residenziale al piano terra e ha “causato vittime”.

Kuleba: missili su Kiev con Guterres, altra barbarie

“La Russia ha colpito Kiev con missili da crociera proprio quando il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il primo ministro bulgaro Kiril Petkov visitavano la nostra capitale. Con questo atroce atto di barbarie la Russia dimostra ancora una volta il suo atteggiamento nei confronti dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo”. È quanto scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Guterres: il Consiglio di sicurezza ha fallito

Il Consiglio di sicurezza “ha fallito” nei suoi sforzi per “prevenire e porre fine” alla guerra in Ucraina. Lo ha ammesso il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la sua visita a Kiev. “Vorrei essere molto chiaro: il Consiglio di sicurezza non è riuscito a fare tutto ciò che era in suo potere per prevenire e porre fine a questa guerra. E questo è fonte di grande delusione, frustrazione e rabbia”, ha detto Guterres in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (la foto è tratta dal sito dell’Agi)