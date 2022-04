Contrasto al narcotraffico a Crotone, in manette due persone

I controlli

CROTONE Erano in possesso di sostanza stupefacente. Con questa accusa gli agenti della Polizia di Stato di Crotone hanno arrestato due persone nel corso di controlli finalizzati al contrasto della criminalità.

In particolare, il primo veniva notato dagli agenti mentre camminava a passo svelto nelle strade del quartiere Fondo Gesù, ma accortosi della presenza della volante si dava a precipitosa fuga disfacendosi nel contempo di alcuni involucri, immediatamente recuperati che contenevano sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 20 gr circa, uno dei quali già suddiviso in 20 dosi pronte per lo spaccio. L’uomo, italiano, disoccupato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Crotone, è stato arrestato ed associato alla locale Casa Circondariale; all’esito del giudizio per direttissima tenutosi nei giorni scorsi è stato condannato alla pena di anni 3 e 4 mesi di reclusione più una multa di 4000 euro.

La seconda persona è stata invece fermata mentre percorreva con la sua automobile la statale 106. A seguito di perquisizione della vettura e personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui 2 kg rinvenuti all’interno di un sacco nero riposto sul sedile posteriore dell’autovettura e altri 10 grammi rinvenuti addosso alla persona. Anche quest’ultimo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; all’esito del giudizio per direttissima tenutosi nei giorni scorsi gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento dal territorio crotonese.