COSENZA Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Cosenza, nel quartiere Città 2000. Il sinistro ha coinvolto due auto, una Volkswagen Golf con a bordo un uomo (soggetto noto alle forze dell’ordine) e due bambini, e un’auto dei carabinieri. Sul posto polizia e carabinieri per i rilievi del caso. L’uomo a bordo della Golf ha riportato alcune ferite, non gravi, ed è stato trasportato in ospedale così come uno degli uomini dell’arma. Lievemente ferito anche uno dei due bambini.