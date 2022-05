Catanzaro, Italia Viva: «Al lavoro per portare il nostro contributo a sostegno di Donato»

l’endorsement

CATANZARO «Dopo aver annunciato il nostro sostegno alla candidatura del professore Valerio Donato continuiamo a lavorare per portare il nostro contributo riformista in vista delle prossime elezioni amministrative di Catanzaro. Il comune capoluogo ha bisogno di una coalizione autorevole per intercettare e pianificare risorse del Pnrr necessarie ed opportune per ridurre, in particolare il gap infrastrutturale e ambientale e rilanciare opportunità di crescita economica e sociale della Città di Catanzaro. Italia Viva, quindi, parteciperà attivamente alla crescita socio-economica della città che deve tornare ad avere quella centralità che merita tanto a livello regionale, quanto a livello nazionale. In questo senso non possiamo non rimarcare come la piattaforma politico-amministrativa messa in campo da Donato- espressione autorevole della società civile catanzarese e del mondo accademico-, rappresenta una concreta opportunità vera e concreta per donare un futuro autorevole alla città». Così in una nota il coordinatore provinciale di Italia Viva Catanzaro Francesco Mauro e i coordinatori cittadini Daniela Rotella e Salvatore Rotundo.