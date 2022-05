Catanzaro, la targa di Malacaria ritorna al suo posto in Piazzetta della Libertà

antifascismo

CATANZARO E’ ritornata al suo posto, in Piazzetta della Libertà nel centro di Catanzaro, targa restaurata che ricorda Pino Malacaria, operaio socialista attivista per la democrazia e la non violenza, ucciso nel 1971 da una bomba esplosa in una manifestazione antifascista. La targa era stata danneggiata da un atto vandalico nella notte tra il 4 e il marzo. Oggi pomeriggio la cerimonia di apposizione della targa, alla presenza di militanti dei partiti e delle forze di sinistra e di centrosinistra della città. Il danneggiamento della targa a Malacaria aveva provocato un’ondata di sdegno a Catanzaro: qualche giorno dopo la polizia ha individuato il responsabile del danneggiamento, che è stato denunciato.