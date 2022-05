Airc

COSENZA Domenica 8 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. In 38 anni di vita l’Azalea della Ricerca è diventata il simbolo di questa ricorrenza, un fiore speciale da regalare alla mamma e a tutte le donne, una preziosa alleata per la salute al femminile che ha permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, nel tentativo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. Ventimila volontari AIRC tornano nelle piazze domenica 8 maggio per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. Insieme verrà consegnata la speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e tre salutari ricette firmate dall’ambasciatrice AIRC

Antonella Clerici protagonista anche della copertina, dal foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza. Per chi desidera fare una sorpresa alla mamma, anche se a distanza, è possibile ordinare l’Azalea su Amazon.it. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione sono disponibili in tempo reale su airc.it

Donne e cancro

Lo scorso anno nel nostro Paese ci sono stati 182.000 nuovi casi di tumore tra le donne e si stima che circa una su tre riceverà una diagnosi oncologica nel corso della vita. I tumori più frequenti nel genere femminile sono: mammella (55.000), colon-retto (20.200), polmone (13.300), tiroide (9.800), utero (8.300), pancreas (7.400), melanoma (6.700), linfoma non Hodgkin (6.100), stomaco (6.100), ovaio (5.100). Oggi in Italia la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è arrivata al 65% e ci sono quasi 2 milioni di donne che hanno superato un cancro grazie ai progressi della ricerca e all’alto livello dell’assistenza oncologica.

Le piazze

CATANZARO: BORGIA – BOTRICELLO – CARLOPOLI – CICALA

CROPANI – DECOLLATURA – GIRIFALCO – GUARDAVALLE

LAMEZIA TERME – MARCELLINARA – MOTTA SANTA LUCIA

SATRIANO – SERSALE – SIMERI CRICHI – SOVERATO – SOVERIA

MANNELLI – TORRE DI RUGGIERO



COSENZA: ACRI – AIETA – ALTOMONTE – AMANTEA – BELMONTE

CALABRO – BELSITO – BELVEDERE MARITTIMO MARINA

BISIGNANO – CAMPORA SAN GIOVANNI – CASOLE BRUZIO

CASTROLIBERO – CASTROVILLARI – CELICO – CERISANO

CERZETO – CETRARO – CIRELLA – CITTADELLA DEL CAPO – CIVITA

CORIGLIANO – CROPALATI – DIAMANTE – DIPIGNANO

DOMANICO – DONNICI INFERIORE – FIGLINE VEGLIATURO

FIRMO – FIUMEFREDDO – FRASCINETO – FUSCALDO – LAGO

LAINO BORGO – LATTARICO – LAURIGNANO – LONGOBARDI

MARINA – MANDATORICCIO – MANGONE – MARANO

MARCHESATO – MARANO PRINCIPATO – MENDICINO

MONTALTO UFFUGO – MONTEGIORDANO – MORANO CALABRO

MORMANNO – PAOLA – PARENTI – PEDACE – PIANO LAGO

RENDE – ROGLIANO – ROSETO CAPO SPULICO – ROSSANO

SALIANO – SAN BASILE – SAN BENEDETTO ULLANO

SAN DONATO DI NINEA – SAN FILI – SAN GIOVANNI IN FIORE

SAN LUCIDO – SAN SOSTI – SAN VINCENZO LA COSTA –

SANGINETO – SANTA SOFIA D’EPIRO – SANTO STEFANO DI

ROGLIANO – SARACENA – SCALEA – SERRA PEDACE – SPEZZANO

ALBANESE – SPEZZANO DELLA SILA – SPEZZANO PICCOLO –

TORREMEZZO – TREBISACCE – TRENTA – VILLAPIANA



CROTONE: CASABONA – CASTELSILANO – CERENZIA – CIRO’

MARINA – COTRONEI – CROTONE – CUTRO – MESORACA – ROCCA

DI NETO – SAN NICOLA DELL’ALTO – SANTA SEVERINA

STRONGOLI



REGGIO CALABRIA: BIVONGI – BOVA MARINA – CAMINI

CARDETO – CAULONIA – CINQUEFRONDI – CITTANOVA – GERACE

GIOIA TAURO – GIOIOSA IONICA – LAZZARO – LOCRI – MARINA DI

GIOIOSA IONICA – MELITO PORTO SALVO – MOLOCHIO

MONASTERACE MARINA – PELLARO – POLISTENA – RIACE

RIZZICONI – ROCCELLA IONICA – ROSARNO – SAN FERDINANDO

SAN GIORGIO MORGETO – SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

SIDERNO – STIGNANO – TAURIANOVA – VILLA SAN GIOVANNI



VIBO VALENTIA: BRATTIRO’ – BRIATICO – LIMBADI – NICOTERA

PIZZO MARINA – PIZZONI – RICADI – SAN COSTANTINO – SAN

NICOLA DA CRISSA – SAN NICOLO’ – SANTA DOMENICA

SPILINGA – TROPEA – VIBO MARINA