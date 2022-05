Gioia Tauro in festa per Swamy Rotolo dopo il trionfo al David di Donatello

il personaggio

GIOIA TAURO Gioia Tauro in festa per il rientro nella sua città di Swamy Rotolo, premiata ieri sera con il David di Donatello come migliore attrice protagonista nel film “A Chiara” di Jonas Carpignano. A riceverla il sindaco della città Aldo Alessio, molti amministratori comunali, i familiari e moltissimi parenti e amici. “Finalmente siamo alla ribalta nazionale per delle cose belle, la ringraziamo per farci sentire orgogliosi di essere gioiesi. Quando sarai pronta, tra qualche giorno ti vogliamo ricevere ufficialmente al Comune”, ha detto il sindaco Alessio rivolgendosi alla Rotolo, che a sua volta ha ringraziato tutti per la presenza al suo rientro. (Foto tratta dalla pagina facebook di Fortunato Costantino)