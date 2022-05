Crotone, controlli nelle scuole. Sequestrate dosi di marijuana e hashish

l’attività

CROTONE Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, nella mattinata del 4 maggio, i poliziotti della Questura di Crotone sono stati impegnati in mirati servizi, svolti nei pressi dell’I.P.S.I.A. “Anna Maria Barlacchi”, del Liceo “Filolao” e dell’autostazione Romano, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani. All’ingresso delle scuole, ma ancor prima alla discesa dagli autobus delle linee extra urbane, i giovani hanno trovato i poliziotti insieme a due unità cinofile della Questura di Reggio Calabria, pronti ad effettuare controlli a campione tra gli studenti. All’esito dei controlli effettuati sono stati segnalati al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative due giovani studenti trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, immediatamente individuate dai cani specializzati e sequestrate alcune dosi di stupefacente rinvenute nei bagni dell’autostazione e nelle immediate adiacenze degli istituti scolastici. L’attività ha ottenuto il plauso del Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A., Serafina Rita Anania, che ha ringraziato i poliziotti per la professionalità dimostrata.