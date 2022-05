Il Covid rallenta, 1.591 nuovi casi e 3 decessi. Il tasso scende al 19,8% – GRAFICO

Il bollettino

CATANZARO Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 1.591 nuovi casi, mentre i decessi sono stati tre. Sul fronte ospedaliero si registrano un paziente in meno nei reparti ordinari ed uno nelle terapie intensive. Attualmente la pressione ospedaliera resta ancora alta: 256 i ricoverati nei reparti e 14 nelle terapie intensive. Complessivamente sono state 3.332 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 79.181 i casi attivi di infezione di cui 78.911 si trovano in isolamento domiciliare. Il tasso di positività sale a 19,84%.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 444 a Catanzaro, 535 a Cosenza, 191 a Crotone, 363 a Reggio Calabria, 55 a Vibo Valentia e 3 provenienti da altra regione o Stato estero.

Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.981.761, di cui 8.018 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 365.531: +1.591 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.037 (76 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48.067 (47.779 guariti, 288 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 43.122 (76 in reparto, 3 in terapia intensiva, 43.043 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50.689 (49.626 guariti, 1.063 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.014 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.997 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.534 (34.312 guariti, 222 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7.646 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.577 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 130.303 (129.536 guariti, 767 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.670 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.652 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.978 (20.808 guariti, 170 deceduti) L’ASP di Cosenza comunica 538 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.