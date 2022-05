Evadono dai domiciliari, tre arresti dell’Arma a Catanzaro

controllo del territorio

CATANZARO I carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria hanno tratto in arresto per il reato di evasione tre persone, due in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ed una in flagranza di reato. Le violazioni per i primi due, catanzaresi poco più che ventenni sottoposti agli arresti domiciliari, sono state riscontrate nello scorso mese di aprile in due diverse circostanze, e la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto e il loro trasferimento al carcere di Siano. Il terzo arrestato, un marocchino classe 2003 invece, già sottoposto agli arresti domiciliari, veniva trovato fuori dalla propria abitazione e, pertanto, tratto in arresto in flagranza di reato. Sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari, all’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria