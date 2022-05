Il Covid rallenta. Giù tasso di positività e contagi. Cinque i decessi – GRAFICO

IL BOLLETTINO

CATANZARO In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2996552 (+7.218). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 368410 (+1.290) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia



Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6772 (73 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6691 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49024 (48733 guariti, 291 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 40996 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40919 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53889 (52822 guariti, 1067 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2900 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2885 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34966 (34741 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6652 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6592 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 131891 (131124 guariti, 767 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17664 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17646 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21169 (20999 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio.

L’ASP di Catanzaro comunica 325 di cui 1 fuori regione.