Mancuso al nuovo vescovo di Lamezia: «Punto di riferimento essenziale per la comunità»

CATANZARO «Rivolgo un saluto affettuoso a mons. Giuseppe Schillaci, nuovo pastore della diocesi di Nicosia, in provincia di Enna, e gli auguri al suo successore, mons. Serafino Parisi, reverendo del clero di Crotone-Santa Severina, nominato da Papa Francesco vescovo della diocesi di Lamezia Terme». Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: «La sua intensa formazione religiosa e il solido bagaglio culturale, rendono mons. Parisi, in uno dei frangenti più travagliati del Paese e in particolare per questa parte del Mezzogiorno italiano, un punto di riferimento essenziale. Sia per la crescita spirituale che per fortificare la coesione sociale della comunità nel massimo rispetto per la persona umana e il bene comune».