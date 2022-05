Notte folle al “Giannettasio”. Un giovane danneggia il pronto soccorso: bloccato dalla polizia

La vicenda

CORIGLIANO ROSSANO Nuovo episodio di violenza al pronto soccorso di Rossano. Un 22enne trasferito al “Nicola Giannettasio” con un’ambulanza del 118 da Cassano nella notte ha danneggiato i locali della sala d’attesa del pronto soccorso cittadino. In particolare, il giovane avrebbe prima iniziato a minacciare i sanitari e poi, dopo aver staccato un estintore dal muro, lo avrebbe scaraventato contro la porta a vetri e i pannelli del soffitto. Infine avrebbe svuotato l’estintore all’interno della struttura. I sanitari avrebbero prima allertato la guardia giurata che è sopraggiunta in un secondo momento e poi le forze dell’ordine.

Sul posto si è recata una volante della polizia di Stato che ha provveduto a fermare il 22enne.

Il giovane aveva sostenuto al momento dell’intervento dei sanitari di aver subito un’aggressione. Una versione però subito dopo ritrattata. Ora sull’intera vicenda indagano gli agenti per comprendere l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio della notte scorsa segue quello avvenuto alcuni giorni addietro quando sempre al “Giannettasio”, tre sanitari sono stati aggrediti dai familiari di un paziente.