Il ministro Bonetti giovedì all’Unical

L’evento

RENDE «Il 12 Maggio 2022 in tutto il mondo si celebra la 4a Giornata Mondiale delle Donne in Matematica, in ricordo di Maryam Mirzakhani, prima donna ad essere insignita della medaglia Fields (l’equivalente per i matematici del Premio Nobel), scomparsa prematuramente all’età di 40 anni». Lo riporta una nota dell’Università della Calabria che aggiunge: «È un’occasione per celebrare l’amore per la matematica, vero linguaggio universale, e tutti i successi conseguiti dalle donne in matematica».

«Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria – è detto – aderisce a tale iniziativa, con una giornata di divulgazione e interazione con le scuole. Ospite speciale sarà la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, professoressa Elena Bonetti. Interverranno anche la vicepresidente dell’Unione Matematica Italiana, professoressa Rita Pardini, la Vice Presidente della Giunta Regionale con delega all’Istruzione, Università e Ricerca, dottoressa Giuseppina Princi e la proferessa Susanna Terracini dell’Università di Torino».

«Alcune studentesse delle scuole superiori che si sono distinte in competizioni di matematica – conclude la nota – come ad esempio le gare olimpiche, ed alcune ex studentesse del Corso di Laurea in Matematica racconteranno le loro esperienze».