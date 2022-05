Visita del presidente dell’Unicef al Santuario di San Francesco

L’incontro

PAOLA «La convezione dei diritti dei bambini del 1989, nonostante siano trascorsi tanti anni non è del tutto attuata in Italia. Per questo sto compiendo incontri per consentire che firmando accordi con istituzioni pubbliche e religiose questo documento trovi maggiore diffusione possibile». Così la presidente nazionale dell’Unicef Carmela Pace motiva la sua visita al Santuario San Francesco di Paola dove ha siglato un accordo con padre Trebisonda, rettore della Comunità dei Frati Minimi. Un accordo teso appunto a rafforzare l’impegno comune per la piena attuazione di tutti gli articoli della Legge 176/1991 firmata dal presidente della Repubblica Cossiga. «Sono orgogliosa – ha detto ancora Pace – di firmare con lei questo documento». Dal canto suo padre Trebisonda, ha ribadito «Sottoscriviamo con piacere questa convenzione nel nome di San Francesco, santo della Pace».