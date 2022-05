FdI in fibrillazione, la corsa solitaria della Ferro a Catanzaro “stressa” la tenuta degli equilibri alla Regione

i nodi della politica

CATANZARO Sono ore frenetiche e parecchio tese dentro Fratelli d’Italia. La scelta di candidare a sindaco di Catanzaro la leader regionale e una delle leader nazionali del partito – è anche vicecapogruppo alla Camera – Wanda Ferro starebbe creando, secondo quanto riferiscono fonti accreditate, un vero e proprio tsunami tra i meloniani calabresi. Nella pancia del partito a livello regionale si fa fatica a trattenere un sentimento di preoccupazione misto a un bel po’ di stizza per una decisione che sul piano politico apre scenari imprevedibili, anche perché la corsa solitaria e la battaglia identitaria che Fratelli d’Italia si appresta a fare a Catanzaro sarà sì entusiasmante e risponde a una comprensibile e anche giustificata logica nazionale di marcare le differenze con gli alleati del centrodestra ma è chiaramente un azzardo.

Secondo quanto si apprende, all’interno del gruppo regionale, nei contatti tra i big di FdI emergerebbe plasticamente il timore di ricadute negative che la sfida di Catanzaro può avere sullo scacchiere regionale: «Come facciamo a motivare al governatore Occhiuto e alle altre forze del centrodestra una strada che confligge chiaramente con l’assetto che alle Regionali di ottobre hanno portato alla conquista della Cittadella?». «Come si fa a giustificare il fatto che a Catanzaro siamo in competizione con la coalizione che, seppur mascherata dietro simboli non ufficiali, con Forza Italia, Lega e Udc sostiene un altro candidato sindaco (Valerio Donato)?». Questi gli interrogativi che stanno rimbalzando nelle chat e nelle interlocuzioni dei meloniani. Insomma, in molti settori di Fratelli d’Italia si paventa che le Comunali di Catanzaro, e magari un flop complessivo di tutti, non solo di FdI (l’eventuale ballottaggio è un’incognita rischiosa), possano rimettere completamente in discussione gli equilibri faticosamente raggiunti alla Cittadella e a Palazzo Campanella. Valutazioni che sarebbero state portate all’attenzione della stessa Ferro e soprattutto all’attenzione dei vertici nazionali di Fratelli d’Italia, a partire dalla leader Giorgia Meloni, ma dallo stato maggiore romano dei meloniani non avrebbero inteso sentire ragioni, spiegando alla pattuglia calabra che a Catanzaro non si può sostenere un candidato come Donato che ha una storia antitetica a FdI nemmeno se con lui ci sono già Lega e Forza Italia.

Fino all’ultimo i plenipotenziari del partito regionale, una volta preso atto del “muro” della Meloni, hanno confidato nella discesa in campo a Catanzaro di un volto di FdI non di primissima fascia, autorevole sì ma non tale da alterare gli equilibri interni ed esterni al partito, e il nome di Rino Colace andava in questa direzione, ma dopo il ritiro di Colace è sembrato evidente che altra exit strategy non c’era se non schierare la leader regionale del partito, che adesso rischia in prima persona. Il fatto però è proprio che una candidatura a sindaco come quella della Ferro, che è la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e che – dicono i bene informati – sarebbe stata praticamente imposta da Roma, ha chiaramente un peso specifico e politico ragguardevole: sotto sotto la preoccupazione tra i meloniani è che questa mossa possa alterare i rapporti di forza nella coalizione e compromettere le postazioni al momento occupate da FdI alla Regione (in primis due assessorati, uno dei quali esterno, due presidenti di importanti Commissioni al Consiglio), oltre a creare un bel po’ di stress all’intera coalizione.

Insomma, all’interno di Fratelli d’Italia c’è un bel po’ di subbuglio, oltre a qualche strizzata d’occhio ad altri partiti, soprattutto a Forza Italia, che potrebbero diventare attrattivi se la situazione precipitasse, e anche qualche posizione particolarmente scomoda, oltre quella della Ferro, come la posizione del consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Campanella Antonio Montuoro, che è rimasto fedele alla linea ma che rischia di perdere quasi tutto il proprio gruppo, confluito nell’aggregazione “Venti da Sud”, i cui componenti sono già orientati verso Donato più che verso la Ferro. Ecco perché le Comunali di Catanzaro sono un crocevia anche per la Regione: basti pensare che il centrodestra si presenta diviso in tre, e questo a distanza di nemmeno 8 mesi dal trionfo unitario di ottobre con Occhiuto. Ecco perché già da adesso tutti guardano a cosa succederà dopo il voto nel capoluogo dalle parti del decimo piano della Cittadella. (a. c.)