Il Giro d’Italia in Calabria per due giorni

DIAMANTE Domani il Giro d’Italia 2022 arriverà in Calabria: con la Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), una gara di 192 km considerata non particolarmente impegnativa, che si snoda soprattutto lungo la strada statale 18. Unica leggera asperità di giornata la lunga e blanda salita dopo Mileto fino all’Aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia.

Venerdì 13 maggio sarà la volta dei 196 chilometri da Diamante a Potenza, in una tappa molto impegnativa attraverso l’appennino lucano. Unica parte pianeggiante fino a Maratea, quando inizia la sequenza ininterrotta di asperità, dal passo della Colla al Monte Sirino. Dopo l’ultima salita Sellata si raggiunge Potenza per gli ultimi chilometri interamente in città.

