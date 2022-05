Diario di guerra

KIEV Nel 77esimo giorno di guerra le truppe di Putin hanno ripreso l’assalto all’acciaieria Azovstal a Mariupol. Per quello che si preannuncia l’assedio finale, dopo l’evacuazione di civili. I filo-russi dicono che infatti che nell’acciaieria non ci sono più civili e che quindi ora le loro milizie «hanno le mani libere». E Putin a Donetsk si congratula con il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare. «I nostri sforzi ci porteranno alla vittoria», dice il premier russo. E continuano le atrocità della guerra da parte delle truppe russe. Secondo fonti ucraine, una scuola per bambini disabili sarebbe stata colpita a Lugansk.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov fa sapere che Mosca non vuole una guerra in Europa ma l’Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta.

Londra: «Pronti a sostenere Svezia e Finlandia in caso di attacco»

Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il Primo ministro Boris Johnson intervenendo nel dibattito sull’opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano alla Nato.

Cremlino: «Continueremo a rispettare i contratti per le forniture di gas»

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha assicurato che la Russia rimane impegnata nell’adempimento degli accordi per le forniture del suo gas, commentando la decisione Ucraina di chiudere un punto di accesso della rotta di transito del gas verso l’Europa. «La Russia ha sempre adempiuto in modo affidabile e intende continuare ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, si è impegnata a rispettare gli obblighi contrattuali», ha dichiarato Peskov, come riporta Ria Novosti.

Zakharova: «Contatti tra Russia e Ucraina»

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono. «I contatti sono in corso», ha detto a Radio Sputnik citata dall’agenzia russa Tass.

Zelensky: «Pronti al dialogo»

«La punizione per la Russia è inevitabile, ma occorre instaurare nuovamente il dialogo e portare Mosca al tavolo dei negoziati. Noi siamo pronti a parlare, speriamo che non sia troppo tardi». Così il presidente Zelensky, in un collegamento video con gli studenti di Sciences-Po. Lo riportano i media francesi.

Lavrov: «La guerra metterà fine al mondo guidato dagli Usa»

«Ci aspettiamo che la conclusione dell’operazione della Russia in Ucraina metta fine alla promozione da parte dell’Occidente di un modo unipolare dominato dagli Usa». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in visita in Oman.

L’offensiva russa

La Russia sta bombardando le regioni di Chernihiv a Nord e Sumy a Nord-Est quotidianamente e ripetutamente per tutto il giorno. Lo ha riferito il portavoce del Servizio delle guardie di frontiera ucraine Andriy Demchenko citato da Interfax Ukraine. Adesso «non c’è la solita protezione delle frontiere con il pattugliamento lungo la linea di confine, poiché c’è il pericolo delle mine nella zona, delle operazioni di gruppi di sabotaggio e soprattutto i bombardamenti effettuati dalla Russia dal suo territorio sull’Ucraina. E questo avviene ogni giorno, soprattutto nelle regioni di Chernihiv e Sumy, e ripetutamente durante il giorno», ha detto Demchenko in un briefing.

Intelligence Usa: «Uccisi 10 generali»

Tra gli otto e i dieci generali russi sono stati uccisi in Ucraina dalle forze di Kiev. Lo ha detto il capo dei servizi di intelligence militare Usa, il generale Scott Berrier, spiegando che il pesante bilancio è dovuto al “ruolo insolito” che i vertici militari di Mosca hanno svolto nella guerra contro l’Ucraina. «Invece di guidare le operazioni a distanza», ha spiegato Berrier, «i generali russi sono dovuti andare al fronte per assicurarsi che i loro ordini fossero eseguiti».

Nuovi aiuti Usa

La Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti – militari, economici e umanitari – all’Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente americano Joe Biden. I nuovi finanziamenti sono passati con 368 voti contro 57 e probabilmente sarà approvato dal Senato entro la fine della settimana.