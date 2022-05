Estorsione aggravata, cade l’accusa nei confronti di un giovane cosentino

la sentenza

MILANO Il Tribunale di Milano ha assolto un giovane cosentino accusato di estorsione aggravata. S.R. era stato accusato da un commerciante di Milano. Nel corso della fase istruttoria, il legale dell’imputato – l’avvocato Gianpiero Calabrese – ha dimostrato che non si trattasse di estorsione ma di una banale lite dovuta ad un rimborso legato alla vendita di un prodotto malfunzionante. Nello specifico, i giudici hanno accolto la tesi difensiva che – come confermata dalle videoriprese – ha sostenuto che il cosentino avesse solo aggredito verbalmente il commerciante rivolgendo frasi in dialetto e senza la volontà manifesta di estorcere del denaro. (f.b.)