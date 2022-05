Catanzaro, la “scorta civica” per Gratteri: «Siamo qui per quello che ha fatto e che sta facendo» – VIDEO E FOTO

il sit in solidale

CATANZARO «Siamo qui per quello che ha fatto e per quello che sta facendo. Siamo orgogliosi di averlo». «Merita tanto è una persona veramente eccezionale e ha bisogno del sostegno di tutti». E poi un coro si è levato da piazza Matteotti a Catanzaro, rivolto verso la Procura inneggiano solidarietà al procuratore Nicola Gratteri, sul quale di recente si è scoperto vi fosse un nuovo piano di attentato da parte dalla criminalità organizzata d’oltre oceano.











Un attentato si preparava nei confronti del magistrato e i gruppi criminali d’oltreoceano avevano chiesto il benestare alle cosche calabresi. La manifestazione di oggi vuole essere una scorta civica al procuratore. In piazza vi sono circa 200 persone. Tra queste il sindaco Vincenzo Voce di Crotone, Nicola Fiorita e Francesco Di Lieto, candidati a sindaco di Catanzaro, il testimone di giustizia Rocco Mangiardi, don Pino De Masi, Adriana Musella il gruppo delle agende rosse, il senatore Nicola Morra, l’orafo Michele Affidato, Antonello Talerico presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro e Valerio Donato candidato sindaco di Catanzaro.

L’intervista a Rocco Mangiardi

Ad intervenire durante il sit in anche Marisa Garofalo, sorella di Lea testimone di giustizia e vittima di ‘ndrangheta. «Non dobbiamo girare la testa dall’altra parte – ha detto Garofalo – chi non è qui o ha paura o non sa da che parte stare. Viva la Calabria e Viva Nicola Gratteri».

Il video