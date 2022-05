Cosenza, tentato “cavallo di ritorno”: arrestato un 37enne

La denuncia

COSENZA Nella tarda serata del 12 maggio, a Cosenza, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne, di origine rumena, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di rapina aggravata e tentata estorsione.

Il provvedimento in argomento, emesso dal gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, costituisce l’epilogo di un’attività d’indagine svolta dalla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza, a seguito di una denuncia presentata lo scorso 17 aprile da un 25enne.

A seguito degli approfondimenti investigativi svolti dai militari, veniva accertato che il 37enne, nel pomeriggio del 16 aprile u.s., minacciava un connazionale, brandendo un coltello ed obbligandolo a consegnargli l’autovettura. Il giorno successivo, la madre della vittima veniva contattata dal 37enne il quale, dopo aver richiesto la consegna della somma in denaro di euro 600,00 per la restituzione del mezzo, accettava la dazione della minor somma di euro 300,00, fissando un appuntamento con la donna nelle vicinanze dell’Autostazione di Cosenza. In quel frangente giungevano i militari che, allertati dalla vittima, riuscivano ad identificare l’indagato e dopo qualche ora riuscivano a riconsegnare al denunciante l’autovettura, rinvenuta sotto l’abitazione dell’indagato.

Per questi motivi, valutando come assolutamente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le segnalate esigenze cautelari, il gip del Tribunale di Cosenza si è determinato nell’applicare, nei confronti dell’indagato, la misura cautelare personale.