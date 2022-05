Regione, il Consiglio si prepara al “valzer” delle nomine: ecco tutti i candidati – ELENCHI

la “liturgia”

Il valzer delle nomine al Consiglio regionale. Sono stati pubblicati sul siti istituzionale di Palazzo Campanella gli elenchi – definitivi o anche provvisori – dei candidati alle nomine di competenza del Consiglio regionale: le candidature andavano presentate agli uffici di Palazzo Campanella entro l’11 febbraio. Nella sua ultima riunione l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha preso atto della verifica dei requisiti dei singoli candidati dei vari elenchi (candidati sia ammessi che esclusi) approvando gli elenchi stessi: gli interessati hanno tempo sette giorni per produrre eventuali istanze di riesame. Sono una settantina, gli incarichi che la sempre munifica Regione mette a disposizione (anche e soprattutto della politica calabrese…) in questo “gran ballo” di nomine in organismi di vario genere e di varia importanza (in alcuni casi francamente quasi nulla): si va da cariche che hanno un certo spessore come quello dei quattro Garanti o quelli al Corecom e a Fincalabra a cariche dal sapore molto vago. Nel dettaglio, le nomine in questione riguardano quelli per Difensore civico, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante della Salute, Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, tre componenti Corecom, tredici donne componenti della Commissione regionale Pari opportunità, dieci componenti dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. E ancora sette membri effettivi e sette supplenti nel Comitato Misto Paritetico per le servitù militari, tre rappresentanti (di cui uno in rappresentanza della minoranza) nella Consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni, cinque esperti nell’Osservatorio regionale per lo sport, due componenti (di cui uno in rappresentanza della minoranza) nel Cda del Consorzio del Bergamotto, due membri nel Cda di Fincalabra, presidente e membro effettivo del collegio sindacale di Fincalabra, tre componenti (tra cui il presidente) nel Cda dell’Elaioteca regionale Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria, revisore unico dei conti dell’Ente parco regionale, sei esperti di comprovata esperienza nel Nucleo tecnico della Cooperazione e Relazioni internazionali, revisore contabile del Consorzio per la tutela del Cedro. Sarà questa la prima “infornata” di nomine della 12esima legislatura. (c. a.)