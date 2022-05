Lactalis, un tavolo al ministero per “salvare” i posti di lavoro a Reggio Calabria

l’iniziativa

FIRENZE Un incontro urgente al tavolo nazionale presso il ministero dello Sviluppo economico per dare una risposta «costruttiva e risolutiva» alla vertenza Alival, l’azienda controllata dalla multinazionale Lactalis che ha comunicato, nei giorni scorsi, la chiusura degli stabilimenti in Toscana e in Calabria e il licenziamento di tutti i 160 dipendenti, 80 dei quali nei siti di Ponte Buggianese (Pistoia) e Cinigiano (Grosseto), il resto nello stabilimento di Reggio Calabria. Lo chiede l’assessore toscano al lavoro Alessandra Nardini in una lettera al Mise, inviata insieme alla collega della Regione Calabria Giuseppina Princi. La decisione di coinvolgere l’unità di crisi del ministero e di chiedere l’apertura di un tavolo nazionale, spiega una nota, è stata presa a seguito dell’incontro del tavolo regionale, convocato nei giorni scorsi, al quale l’azienda non si è presentata.