Pietropaolo (Fdi): «Siamo tutti al fianco di Wanda Ferro»

verso il voto

CATANZARO «Wanda Ferro è la migliore espressione che il partito potesse scegliere come candidato a sindaco di Catanzaro, perché tutti riconoscono in lei passione politica, coerenza e attaccamento al territorio calabrese ed in particolare alla sua città. Lo ha dimostrato ancora una volta mettendosi a disposizione della sua comunità». È quando afferma l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, che prosegue: «Grazie alla disponibilità di Wanda i cittadini di Catanzaro hanno la possibilità di votare un partito di centrodestra, che corre orgogliosamente con il proprio simbolo e con una lista nuova, pulita e libera. E hanno la possibilità di scegliere un candidato a sindaco che ha ricoperto ogni suo ruolo istituzionale con competenza, autorevolezza, passione e spirito di servizio nei confronti dei cittadini. Una donna di altissimo profilo, che rappresenta in maniera prestigiosa la Calabria a livello nazionale e che è garanzia di coerenza, come dimostra la sua storia politica vissuta sempre dalla stessa parte, di trasparenza, di legalità, di amore per la propria gente. Siamo tutti al fianco di Wanda Ferro – conclude Pietropaolo – in questa campagna elettorale che sarà entusiasmante, e durante la quale punteremo a spiegare le nostre idee e la nostra visione di città, ascoltando la gente e chiedendo il consenso in maniera libera e pulita».