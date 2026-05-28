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il ciclone

Harry, firmato il decreto per il riconoscimento dell’eccezionalità

Al via gli interventi previsti dal decreto

Pubblicato il: 28/05/2026 – 18:38
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Harry, firmato il decreto per il riconoscimento dell’eccezionalità
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Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato tre decreti che riconoscono il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi legati al ciclone “Harry”, che tra gennaio e febbraio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. Le dotazioni finanziarie saranno garantite dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale con 111,2 milioni di euro per l’anno 2026, destinati al sostegno delle imprese agricole e ittiche danneggiate, con particolare riferimento alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali, «assicurando – si legge in una nota del Masaf – risposte rapide e concrete a un comparto strategico per la tenuta economica e sociale dei territori colpiti». «Il Governo – ha sottolineato Lollobrigida – è al fianco delle Regioni e delle imprese agricole e interviene con strumenti concreti, non solo con una strategia di lungo periodo, ma anche con misure tempestive per affrontare eventi improvvisi come quelli causati dal ciclone Harry, garantendo agli imprenditori il sostegno necessario per ripartire». Il provvedimento consente l’attivazione degli interventi previsti dal decreto-legge 27 febbraio 2026 relativo all’emergenza provocata dal ciclone Harry. 

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