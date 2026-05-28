Zungri, in carcere un uomo condannato per violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori

l’arresto

ZUNGRI I Carabinieri della Stazione di Zungri hanno dato esecuzione, lo scorso 22 maggio, ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il provvedimento ha riguardato un uomo, classe 1969, disoccupato, residente nel comune di Zambrone, condannato in via definitiva per reati commessi tra il 2017 e il 2021, riconducibili a episodi di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio. L’ordine di esecuzione è stato emesso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La pena residua da espiare è pari a 6 anni, 10 mesi e 3 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.

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