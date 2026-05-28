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Roland Garros, Jannik Sinner eliminato

L’atleta altoatesino: «Ero senza energie»

Pubblicato il: 28/05/2026 – 17:04
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Roland Garros, Jannik Sinner eliminato
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Roland Garros stregato per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale ha ceduto all’argentino Juan Manuel Cerundolo in un match in cui, quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo: l’azzurro ha proseguito in grande difficoltà subendo la rimonta dell’avversario che alla fine conquista il passaggio di turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1.  «A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente». Queste le prime parole di Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi. «E’ lo sport – ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l’eliminazione choc al Roland Garros – può succedere. Certo, è difficile da accettare, considerando la mia posizione. Ma c’è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente».

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