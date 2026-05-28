Arrivano gli abbonamenti per Instagram, Facebook e WhatsApp

La svolta

Dopo una fase di sperimentazione, Meta ha ufficializzato il lancio dei piani in abbonamento per le sue principali piattaforme social. Le versioni premium, denominate Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus, introdurranno funzionalità aggiuntive non disponibili per gli utenti delle versioni gratuite. Il costo mensile fissato dall’azienda è di 3,99 dollari per gli abbonamenti a Instagram e Facebook, mentre l’accesso alle funzioni avanzate di WhatsApp prevede un corrispettivo di 2,99 dollari al mese.

«E se gli abbonamenti potessero offrirti ancora di più dalle tue app?», ha scritto su Instagram Naomi Gleit, responsabile dei prodotti di Meta. «Instagram Plus, WhatsApp Plus e Facebook Plus stanno per essere lanciati a livello globale, con ulteriori progetti in arrivo per i creatori di contenuti, le aziende e gli utenti esperti di Meta AI. Li vedrai riuniti sotto un nuovo nome: Meta One».

L’iniziativa si inserisce appunto all’interno di Meta One, il nuovo marchio creato per raggruppare e gestire tutti i sistemi di pagamento mensile e i piani in abbonamento della società.

Su Instagram e Facebook, gli abbonati potranno estendere la durata delle storie oltre le canoniche 24 ore, creare contenuti in evidenza, visualizzare statistiche dettagliate sul pubblico e selezionare gruppi specifici di destinatari. WhatsApp Plus, invece, comprenderà temi personalizzati per l’interfaccia, suonerie dedicate, strumenti di modifica avanzati, un numero maggiore di adesivi e la possibilità di fissare in alto più conversazioni.

Saranno gli utenti di Singapore, Guatemala e Bolivia a sperimentare per primi le novità di Meta AI raggruppate nei piani Meta One Plus, al costo di 7,99 dollari al mese, e Meta One Premium, da 19,99 dollari al mese. Entrambi promettono quote di utilizzo più ampie per la generazione di foto e video e un “ragionamento” più approfondito del chatbot. Meta AI di base resterà gratuito, ma questi piani seguono la stessa logica già intrapresa dalla concorrenza: spingere un numero sempre maggiore di utenti a pagare per accedere agli strumenti di intelligenza artificiale con meno vincoli.