Pd Calabria, un post impersonale rinvia la riflessione sul flop elettorale (e il redde rationem) a dopo i ballottaggi

amministrative 2026

LAMEZIA TERME Il redde rationem, se redde rationem sarà, sarà dopo i ballottaggi. Con un post – impersonale – sui social il Pd Calabria finalmente fa sentire la propria voce dopo la débâcle nelle ultime Amministrative, con un tracollo su Reggio dopo 12 anni di governo dem della città, la sconfitta a Crotone e altri flop sparsi sul territorio. Finora nessun commento da parte del segretario del Pd regionale Nicola Irto né di altri plenipotenziari del partito calabrese: i passaggi da consumare – come da liturgia – sono per il momento sospesi e rinviati. Si faranno (del resto, è impossibile non farli…), e si faranno «a tutti i livelli e senza filtri», ma a tempo debito. Ecco il post, impersonale e molto burocratico: «Il turno elettorale – si legge – si concluderà il 7 e 8 giugno con i ballottaggi che, anche in Calabria, ci vedranno ancora impegnati in alcune importanti realtà amministrative. A tutte le donne e gli uomini eletti rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che i territori hanno bisogno di istituzioni vicine ai cittadini, capaci di ascoltare e di costruire risposte concrete. Subito dopo, a tutti i livelli, il Partito Democratico aprirà una riflessione approfondita e senza filtri sul voto e sulla fase politica che stiamo vivendo. Lo faremo con serietà e senso di responsabilità, partendo dai bisogni reali delle comunità e dalla necessità di rafforzare ancora di più il nostro radicamento sui territori. Ora è il momento di sostenere con determinazione le sfide ancora aperte, continuando a lavorare per costruire un’alternativa credibile, forte e vicina alle persone. Il Pd – conclude il post – continuerà ad esserci, con impegno, ascolto e responsabilità». (c. a.)

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