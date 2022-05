«Lo pseudo tifoso del Vicenza non c’entra nulla con la Lega e va perseguito penalmente»

la polemica

COSENZA “Lo pseudo tifoso del Vicenza che ha definito scimmie i cosentini non c’entra nulla con la Lega :è un idiota che deve essere perseguito penalmente”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. “Mettere una foto con Salvini – dice Loizzo – non significa niente :i politici fanno decine di migliaia di foto e non possono mica controllare le persone. Da cosentina e italiana chiedo alla polizia postale di fare accertamenti su questa persona – conclude Loizzo – e agli avversari di non fare gli sciacalli”.