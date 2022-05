Cosenza ai play out, vertice Caruso-Guarascio: obiettivo aprire la tribuna B

spareggio salvezza

COSENZA Il sindaco Franz Caruso sta incontrando a Palazzo dei Bruzi, il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, per imprimere un’accelerazione alla riapertura della Tribuna Rao, la tribuna B coperta dello stadio San Vito-Marulla in vista dello spareggio salvezza contro il Vicenza.

All’incontro oltre al presidente del Cosenza, partecipano Carlo Federico, dirigente della società rossoblù, insieme al responsabile della sicurezza, Luca Giordano ed i tecnici comunali del settore Infrastrutture, il dirigente Giuseppe Bruno.

La riapertura della Tribuna si lega alla opportunità di soddisfare le richieste dei tifosi di casa. I biglietti in vendita sono già sold out da giorni e altri tifosi rossoblù potrebbero dunque avere la possibilità di vedere il match dal vivo. (f. b.)