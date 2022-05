Gratteri sarà cittadino onorario di Ancona

la cerimonia

CATANZARO Una due giorni nel Centro Italia per il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Gratteri sarà ad Ancona il prossimo 23 maggio per un incontro con gli studenti dell’università. Appuntamento alle 9 per la “Giornata della legalità” nell’aula magna della facoltà di Ingegneria. Per l’occasione al magistrato – che svolgerà una relazione e si sottoporrà poi alle domande degli studenti – sarà conferita dal sindaco Valeria Mancinelli la cittadinanza onoraria di Ancona. Interverranno il rettore dell’ateneo, Gian Luca Gregori, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il direttore generale dell’Usr Marche Marco Ugo Filisetti. L’intervento di Gratteri sarà introdotto dall’avvocato Laura Versace.

Il giorno successivo, 24 maggio, l’Università di Urbino conferirà il sigillo d’Ateneo al Procuratore della Repubblica a Catanzaro: cerimonia alle 10,30 nell’aula Magna “Paolo Volponi” dell’Università. Sarà il Magnifico Rettore dell’Università Giorgio Calcagnini ad insignire il procuratore capo di Catanzaro della massima onorificenza prevista dall’Ateneo. Prima della cerimonia di conferimento, Gratteri, come da protocollo, terrà la sua lectio magistralis che avrà per titolo “Storia segreta della ‘ndrangheta”. Un riconoscimento di prestigio. Prima del procuratore capo di Catanzaro, il sigillo d’Ateneo era stato conferito al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, e anche in quella occasione la motivazione riguardava l’attenzione dello Stato sul fronte della criminalità organizzata.