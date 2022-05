Il cosentino Ermanno Quintieri ha conquistato il terzo posto alla IAME Series Italy

kart

COSENZA Il pilota cosentino Ermanno Quintieri ha conquistato il terzo posto al termine della gara internazionale IAME Series Italy al Franciacorta Karting Track di Castrezzato (Brescia). Sorretto e sostenuto dal suo team, il giovanissimo pilota ha ottenuto un piazzamento prestigioso in una competizione particolarmente difficile. La medaglia di bronzo rappresenta un ottimo punto di partenza per chi come Quintieri ha già ottenuto diversi successi in carriera, nonostante la giovane età. Al debutto nella prima gara del campionato IAME Serie Italia X30 Junior, disputata nello scorso mese di marzo a Sarno, Quintieri era riuscito ad ottenere il quarto posto ottenendo il record per il miglior giro a bordo di un Tony Kart/IAME/Komet.